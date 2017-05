VIDÉO - Manchester : Liam Gallagher rejoue à l'Arena après l'attentat

publié le 31/05/2017 à 12:52

La musique a fait son retour à Manchester, huit jours après l'explosion qui a tué 22 personnes dont de nombreux jeunes, venus assister au concert d'Ariana Grande. Mardi 30 mai, Liam Gallagher était sur la scène du Manchester Arena, sur laquelle était disposées 22 bougies, en hommage aux victimes de l'attentat revendiqué par Daesh. Tous les bénéfices de ce concert seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes.



L'ancien chanteur d'Oasis, originaire de Manchester et qui jouait pour la première fois en solo dans sa ville natale, a interprété 14 titres, rapporte la BBC, dont de nombreux tubes du groupe qu'il formait avec son frère Noel. L'artiste a terminé sur l'une des ces chansons mythiques, Live Forever, en version quasi a cappella. En guise d'au revoir à son public, Liam Gallagher a lancé : "Prenez soin de vous". Et une fois le rockeur parti, la foule n'a pu s'empêcher de rester, et d'entonner, en communion, Stop Crying Your Heart Out et Don't Look Back In Anger.

Quelques heures avant ce concert, le premier depuis l'attentat, Ariana Grande a communiqué la date de son retour dans la ville. La pop star américaine se produira au stade de cricket Emirates Old Trafford le dimanche 4 juin. De nombreuses stars seront également présents, comme Katy Perry, Coldplay ou Justin Bieber.