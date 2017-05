Attentat de Manchester : une septième personne interpellée

publié le 25/05/2017 à 00:23

La nouvelle arrestation a eu lieu à la suite d'une perquisition à une adresse située à Nuneaton, une ville du Warwickshire, dans le centre de l'Angleterre, a indiqué la police. Il s'agit de la première arrestation effectuée hors de la région de Manchester dans cette affaire.



La bombe déclenchée par un jeune kamikaze à Manchester lundi soir, qui a fait 22 morts et des dizaines de blessés, était puissante et sophistiquée, selon les photos de la police britannique, révélées et analysées mercredi par le New York Times. L'analyse initiale de la bombe, sur la base des éléments photographiés et récoltés sur la scène du crime, ne permet pas de déduire la quantité ou le type d'explosif qui composait la charge principale, mais laisse à penser qu'il s'agissait d'un engin artisanal fabriqué après "mûre réflexion et avec soin", écrit le quotidien américain.

La Première ministre britannique Theresa May va réduire à une journée son déplacement au sommet du G7 à Taormina (Italie) en raison de l'attentat suicide meurtrier de Manchester, a-t-on également appris mercredi soir de source officielle à Londres. "Compte tenu de la menace, actuellement à un niveau critique, et de la situation en cours ici, la Première ministre prévoit pour le moment de raccourcir son programme au G7 et elle rentrera probablement vendredi soir" alors que le sommet doit se terminer samedi en milieu de journée, a indiqué un haut responsable britannique.