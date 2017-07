publié le 04/07/2017 à 15:33

Une touche-à-tout. Erika Moulet a montré qu'elle savait rebondir là où on ne l'attend pas forcément. Cette ancienne présentatrice de JT de LCI est depuis passée par NRJ12, D8 (désormais C8) avant de se retrouver la saison prochaine sur M6 pour le retour de Nouvelle Star dont elle devrait assurer l'after show selon une information de puremedias.com.



Pourtant, lorsqu'elle est repérée en tant qu'assistante de Harry Roselmack sur LCI, c'est pour présenter des émissions d'information générale. De 2007 à 2014, elle est aux manettes de journaux télévisés, mais aussi à la co-présentation de L'after news avec Christophe Beaugrand (Ninja Warrior, Secret Story, 50 minutes inside), avant d'effectuer un virage vers le divertissement pour cette diplômée de philosophie à la Sorbonne et de l'Institut national de communication de Paris.

En effet, c'est sur NRJ12, en compagnie de Manu Levy qu'elle présente Les people passent le bac pendant deux saisons (émission devenue entre temps Les People retournent à l'école). Les audiences ne sont pas forcément au rendez-vous et les émissions s'arrêtent. Mais Erika Moulet rebondit et se retrouve chroniqueuse sur Touche pas à mon poste durant une saison, avant de quitter l'émission et de présenter divers prime time sur W9 ou des deuxièmes partise de soirée (W9 d'or, OFNI).



Sa casquette "Infotainment" semble avoir plu à M6 qui devrait lui confier les clés de l'after show lors du retour de Nouvelle Star. Lors du passage du télé-crochet sur D8, c'est Enora Malagré qui animait l'after show qui menait les téléspectateurs dans les coulisses de l'émission.