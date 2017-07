publié le 04/07/2017 à 12:53

C'est l'histoire d'un concept d'émission qui rencontre la volonté d'un maire soucieux de faire d'un mode de vie sain une question de santé publique. L'émission de documentaire-réalité 120 jours pour la forme, que TF1 devrait lancer lors du premier trimestre 2018 sur l'une des chaînes du groupe, marquera l'arrivée de la première chaîne dans le coaching sportif.



Selon les informations du Parisien, TF1 souhaitait suivre pendant plusieurs mois une partie des habitants d'un village, afin de les guider sur le plan sportif et nutritionnel avec pour but de courir un 10 km au bout de 120 jours. Et ce seront ainsi 200 habitants de Vars en Charente, près d’Angoulême, qui seront les stars de ce programme, par la volonté de leur maire.

Médecin urgentiste de 54 ans, Jean-Marc de Lustrac a fait le forcing à coup de réunions publiques pour convaincre les habitants. "Le groupe TF1 cherchait des communes de 500 à 2.500 habitants pour participer à ce défi. J'ai tout de suite été séduit", raconte l'édile au Parisien. Confronté à des problèmes de surpoids dans son activité de médecin, il souhaite que cette expérience ait des répercussions sur le long terme. "Il s'agit d'éducation physique et nutritionnelle pour des personnes qui ont arrêté le sport", justifie-t-il.

Un encadrement de haut niveau pour réussir

Hommes, femmes et enfants de tous âges front partie des 200 cobayes, et chacun a un objectif qu'il souhaite atteindre. "Mon poids pardi ! L'occasion d'en perdre est trop belle", explique le boucher du village. Le maire quant à lui veut perdre 7 kg afin d'être à son poids de forme. Et pour coacher tout ce beau monde, le groupe TF1 a mis les moyens. Outre les services d'un médecin nutritionniste qui guidera les participants, le chef étoilé Thierry Marx prodiguera des conseils. Pour le sport, c'est Renaud Longuèvre, entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme et longtemps consultant télé sur Canal+ qui préparera les courageux à la reprise du sport et à la préparation du 10 km.



Enfin, pour "se reprendre en main et à se réconcilier avec leur corps", les habitants de Vars en Charente pourront compter sur Laury Thilleman, Miss France 2011, grande sportive et présentatrice sur Eurosport. Elle a également participé à des émissions en tant que candidate, notamment Splash : le grand plongeon et Danse avec les stars, les deux fois sur TF1.