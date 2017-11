publié le 09/11/2017 à 16:35

Le grand Switch. Ce samedi 11 novembre, les couples de Danse avec les stars vont jouer les "échangistes" le temps d'une soirée afin de corser un peu les difficultés. En effet, pour le 5e prime time en direct sur TF1, les personnalités seront associées à un autre partenaire le temps d'une semaine de répétition et d'une émission en direct.



Sandrine Quétier, épaulée par Jean-Pierre Foucault ce samedi, devra ainsi présenter 7 couples inédits et dévoilés dans une bande-annonce par TF1. On apprend durant les 45 secondes de vidéo que Lenni-Kim, qui survole les débats pour le moment, formera avec l'excellente Denitsa Ikonomova un couple qui pourrait être éblouissant sur la piste.

Autre candidat brillant, Agustin Galiana quittera momentanément Candice Pascal afin de danser avec Marie Denigot, habituelle partenaire de Lenni-Kim. Sinclair quant à lui laisse Denitsa Ikonomova pour évoluer avec Hajiba Fahmy. Côté Camille Lacourt, il devra adapter sa grande taille à Candice Pascal.



Les candidates n'échappent évidemment pas à la règle. Élodie Gossuin hérite de Christophe Licata, partenaire habituelle d'une Tatiana Silva qui file avec Anthony Colette. Enfin, Joy Esther formera un couple avec Christian Millette.