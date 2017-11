publié le 10/11/2017 à 09:02

Samedi 11 novembre à 21 heures, les candidats et candidates de Danse avec les stars s'élanceront pour une soirée spéciale. En effet, ce sera le "Switch" qui verra les personnalités changer de partenaire et donc devoir trouver de nouvelles habitudes en seulement 5 jours de répétitions intenses.



Si les nouveaux couples éphémères sont connus, il sera intéressant de voir la vitesse à laquelle chacun s'est adapté. Et de quoi rebattre un peu les cartes de cette saison de DALS. Une saison dont le niveau des participants semble satisfaire Jean-Marc Généreux. En effet, le juré québécois s'est confié à RTL concernant le niveau général de la promotion numéro 8 du concours de danse.

"On a eu des révélations, ça a été assez rapide dans le cas d'Agustin (Galiana), Lenni-Kim, Joy Esther et même Tatiana (Silva)", relève Jean-Marc Généreux. Mais il tient à relever les progrès de ceux qui partaient de plus loin, et qui aujourd'hui affichent un niveau étonnant.

"Sinclair, le gars m'épate", s'extasie-t-il. "Le premier prime je me dis : 'Ça ne passera pas du tout'. Pendant le premier prime, tu es obligé comme juge de te poser la question : 'Le gars va survivre ou pas ?'", se rappelle-t-il avant de voir l'évolution du chanteur-producteur aux allures raides au début de l'aventure.





"Il a fait un Broadway la semaine d'avant. Cette semaine, c'est incroyable le tango argentin qu'il fait avec Fauve (Hautot) et Denitsa (Ikonomova). Tu te dis : 'Attends, ça marche !'", admire Jean-Marc Généreux. Qui pointe plus globalement un niveau moyen très satisfaisant.



"Le spectacle fonctionne quoi. Il n'y a vraiment personne qui tire la patte", analyse l'ancien champion de danse sportive. "Il y a des gens qui t'amènent un peu plus loin dans la technique. Mais il n'y a plus personne qui démérite là", conclut-il satisfait.