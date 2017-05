publié le 04/05/2017 à 15:46

La camionnette de Louis la Brocante ne roulera plus. Victor Lanoux est décédé dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai des suites d'un AVC. Éternel interprète du chineur d'antiquités au grand cœur, Victor Lanoux était un comédien populaire du petit écran. S'il jouait moins ces dernières années, il s'était fait connaître du grand public dans les années 1970 et avait enchaîné les succès populaires sur les planches et devant la caméra.



Grand nom de la comédie, il a joué avec de nombreux acteurs comme Pierre Richard et Jean Rochefort. Ce dernier a exprimé sa tristesse ce jeudi 4 mai au micro de RTL, évoquant un "Grand acteur, grand grand acteur, bougon, tendre et timide, c’est étrange pour des qualités d’acteur". Victor Lanoux laisse derrière lui une carrière éclectique et bien remplie, lui qui était arrivé dans le métier un petit peu par hasard et qui se définissait, avant tout, comme un "artiste du peuple".

1. Comédien un peu par hasard

Victor Lanoux est devenu comédien un peu par hasard. Il a d'abord travaillé comme ouvrier spécialisé dans les usines Simca, avant de s'engager brièvement comme parachutiste entre ses 19 et ses 22 ans. Après cet épisode dans l'armée, Victor Lanoux devient machiniste aux studios de Boulogne-Billancourt, où il assiste à différents tournages. L'idée de devenir comédien lui vient en observant Anthony Quinn sur le plateau du film Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy.

Il répond alors à une offre de cours de comédie par correspondance, proposée par Cinémas du monde et le Conservatoire indépendant du cinéma français. Il débute devant la caméra dans de petits rôles, celui d'un coiffeur dans Mam'zelle Nitouche d'Yves Allégret et celui d'un agent dans Archimède le clochard de Gilles Grangier. En 1961, il débute au cabaret avec Pierre Richard et fait les premières parties de Georges Brassens pendant cinq ans. Il faut attendre 1972 et le film L'Affaire Dominici de Claude Bernard-Aubert pour que le grand public fasse sa connaissance au cinéma.

2. Un touche-à-tout

Victor Lanoux a privilégié la télévision pendant les dernières années de sa carrière, notamment avec les séries Louis la Brocante et Les Enquêtes du commissaire Laviolette. Mais avant de se concentrer sur le petit écran, Victor Lanoux a mené sa carrière sur différents fronts, alternant théâtre et cinéma. Il n'était pas seulement acteur, il a produit plusieurs de ses films avec sa société Les Fils de la Drouette comme Les Chiens, Une sale affaire et Boulevard des Assassins.



Le comédien était aussi dramaturge, il a écrit quatre pièces de théâtre entre les années 1970 et 1990 : Le Tourniquet, jouée au théâtre Rive Gauche, Le Péril bleu ou méfiez-vous des autobus, jouée au théâtre des Mathurins et La Ritournelle, montée au théâtre des Bouffes-Parisiens. Pour cette dernière pièce, il obtient une nomination au Molière de l'auteur en 1989. Il s'est aussi essayé à la mise en scène, adaptant surtout ses propres pièces.

3. Un "artiste du peuple"

Très populaire tout au long de sa carrière, Victor Lanoux aimait se définir avant tout comme un "artiste du peuple". C'est l'expression qu'il utilise dans son autobiographie Laissez flotter les rubans, publiée en 2009. Les rôles qu'il a privilégié montrent sa volonté de jouer pour le plus grand nombre : dans des comédies comme Cousin, Cousine de Jean-Charles Tacchella ou Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert, au côté de Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos.

Le film Un moment d'égarement, réalisé en 1977 par Claude Berri, le fait passer dans la comédie de mœurs. Véritable succès, le film cumule le million d'entrées à sa sortie. Pendant les années 1970 et 1980, Victor Lanoux tourne avec des réalisateurs populaires que sont Gérard Oury (La Carapate), Jean-Marie Poiré (Retour en force) ou encore Jean-Pierre Mocky (Y a-t-il un Français dans la salle ?).

4. Une rééducation difficile

Le 18 octobre 2007, Victor Lanoux fait un malaise sur le plateau de Louis la Brocante, série dans laquelle il tient le rôle principal depuis 1998. Il subit une opération pour un anévrisme de l'aorte mais se réveille paraplégique de l'intervention. Les espoirs d'une guérison sont très faibles mais, un après l'opération, Victor Lanoux commence une rééducation afin de pouvoir revenir sur les tournages.



En 2010, le comédien annonce avoir récupéré 95% de ses moyens et termine la série Louis la Brocante. La voix éraillée mais avec toujours l'envie de tourner, il jouera dans plusieurs épisodes d'une série policière, Les Enquêtes du commissaire Laviolette, jusqu'en 2016, année de sa dernière apparition à l'écran.