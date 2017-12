publié le 20/12/2017 à 21:33

Un "sosie vocal" de Johnny Hallyday. C’est comme ça qu’est qualifié Jean-Baptiste Guégan alias "Johnny Junior". Il faut le voir, entre les boutiques d’une galerie marchande d’un centre commercial rennais, tenter d’allumer le feu à la seule force de ses cordes vocales face à un public, mi-amusé, mi-bluffé, pour comprendre la passion qui l'anime.



Après des années d’obscurité, le récent décès du rockeur pourrait donner la lumière au jeune homme de 34 ans, originaire des Côtes-d’Armor. L'artiste voit sa carrière prendre un nouveau tournant comme le révèle l’Édition du Soir de Ouest-France.

"Avant, on nous disait : 'Il faut attendre que Johnny meure.' Il ne fallait pas toucher à la légende de son vivant. Maintenant, c’est de la folie", révèle son ancien producteur. Dépassé par les demandes, il a passé la main. Des concerts de fêtes foraines, le jeune sosie est passé à des concerts sur des radios et des télés françaises et belges. Et son ascension est loin d’être finie puisqu’il prépare une tournée hommage une fois le deuil passé.

> Johnny Junior - Requiem pour un fou

C’est à l’âge de 9 ans que Jean-Baptiste Guégan a assisté à un concert à Bercy de "l’idole des jeunes". La révélation pour lui et le début d’une lente ascension pour se faire connaître et adouber par les fans en imitant celui qu'il qualifie de "père spirituel".



Clin d’œil, Johnny Hallyday avait écouté son "sosie vocal". Son verdict d’alors ? "Il est de loin le plus près". Les spectateurs d’un des spectacles de l’artiste à Saint-Malo dimanche 17 décembre sont plus catégoriques : "On a vraiment l’impression d’avoir Johnny dans la pièce. C’est un truc de dingue."