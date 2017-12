publié le 17/12/2017 à 05:55

Samedi 16 décembre, On n'est pas couché est revenu sur l'hommage populaire rendu le week-end dernier à Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier. Laurent Ruquier est revenu sur l'attitude de Claude Lelouch, critiqué pour avoir filmé les proches du chanteur avant leur entrée en l'église de la Madeleine. Une démarche que le réalisateur a expliquée et justifiée peu de temps après.



Mais pour Yann Moix, ce n'est pas cet épisode qui a été le plus choquant. "Il y avait un certain nombre de gens, que je ne vais pas citer ici, dont j'ai trouvé la présence, non pas indécente, mais franchement limite", a lancé le chroniqueur (à partir de 13:15 dans la vidéo en bas de cet article).

"J'ai bien vu que certaines personnes étaient venues aux obsèques de Johnny Hallyday comme on va chez Castel pour écouter Pierre Bénichoux, aux meilleurs moments de sa forme. Il y avait quelque chose d'assez déplaisant dans le fait que c'était la réunion la plus VIP de la semaine. Et je pense que parmi ceux qui assistaient à cet enterrement, certains pleuraient véritablement à l'intérieur, et d'autres pleuraient uniquement à l'extérieur", a conclu Yann Moix.

> Les portraits qui font l'actualité - On n'est pas couché 16 décembre 2017 #ONPC