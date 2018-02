publié le 12/02/2018 à 13:01

C'est un oui pour la vie. Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont mariés samedi 10 février à la mairie du 17ème arrondissement de Paris. L'animatrice de M6 et le directeur des programmes de flux de TF1 étaient entourés de leur famille et leurs amis pour cette célébration.



Un mariage civil célébré par le maire LR Geoffroy Boulard, qui n'a pas manqué de partager l'événement sur son compte Twitter. "Heureux de célébrer le mariage d’Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ce matin à la mairie du 17e entourés de leurs familles et amis proches", a t-il tweeté accompagnant sa publication de quelques photos.

¿ Heureux de célébrer le mariage d’@ophmeunier et @matthieuvergne ce matin à @Mairie17 entourés de leurs familles et amis proches #paris17 pic.twitter.com/nnD7vjzLSB — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) 10 février 2018

La journaliste et le directeur des flux de programmes sont rencontrés en 2015, dans le cadre d'un reportage sur l'émission Danse avec les Stars quand elle travaillait à l'époque à Canal Plus. De son enterrement de vie de jeune fille à la cérémonie, la présentatrice de Zone Interdite a partagé ces moments forts avec ses 228.000 abonnés.