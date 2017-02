publié le 15/02/2017 à 23:12

Top Chef est de retour pour la quatrième semaine de compétition, ce mercredi 15 février. 10 candidats sont encore en compétition, pour tenter de se qualifier pour une semaine d'aventure supplémentaire. Au programme de cette soirée, deux épreuves et deux invités de marque, Frédéric Jaunault, créateur de l'Académie du fruit et légume d'Europe, et Cédric Grollet, chef pâtissier du palace parisien Le Meurice.



Deux épreuves qui ont mis les nerfs des candidats à rude épreuve, mais également ceux des téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les prouesses culinaires des cuisiniers qui ont attiré l'attention des internautes, mais plutôt le terme de "cuisine féminine". Une expression qui, pour beaucoup de fidèles du programme de M6, n'est qu'un terme sexiste, qui n'a rien à faire dans un jeu télévisé.

Une expression qui agace sur la Toile, dès sa première utilisation, quelques minutes seulement après le début de l'émission. Sexiste, hors-sujet et de inadapté, les internautes, qui s'en étaient déjà agacé lors des émissions précédentes, continuent de réagir en masse sur Twitter.

"Assiette féminine pour Chef Darroze" : on a attendu 24 min avant la 1ère remarque sexiste, je me demandais ce qu'il se passait ! #topchef — Laura Perez (@Lilydkb) 15 février 2017

si y'en a encore un qui parle d'assiette féminine, je dégomme ma télé #topchef — amy (@o_rhum) 15 février 2017

L'expression "assiette féminine" devrait être condamnée par 20 ans de prison #topchef pic.twitter.com/KltoSatmdr — François Marhic (@pechou35) 15 février 2017

Putain mais est-ce qu'on peut arrêter de dire que quelque chose est "féminin" parce que c'est "fin" ou "élégant"? #topchef — Post-It Prose (@PostItProse) 15 février 2017