publié le 08/02/2017 à 22:19

C'est l'une des épreuves les plus redoutées de Top Chef. Celle de la boîte noire dans laquelle les candidats doivent deviner dans le noir et seulement avec le goût, un plat composé par un chef. Cette année, Jean-François Piège a mis la barre très haute avec un chaud-froid de bœuf agrémenté d'une chips de tendon et d'une glace au harengs. Un mélange de saveurs et de textures très complexe qui a déstabilisé les deux brigades en compétition, celle de Michel Sarran et Philippe Estebech. Les internautes de leurs côtés n'ont pas manqué de commenter cette épreuve.



Et il faut dire que les pièges de Jean-François Piège (oui, on l'a fait) n'ont pas manqué d'être critiqué par la plupart des Twittos. On remarque que la chips de tendon, que les candidats ont mis du temps à identifier, tout comme la glace de harengs, un met atypique. Une association de saveurs qui a plutôt donné la nausée à quelques internautes.

Tartare de boeuf et glace au harengs fumé#TopChef pic.twitter.com/XR8IFpSAfE — Ju (@julibellule82) 8 février 2017

#topchef je pense qu'après cette épreuve, la chips de tendon de boeuf supplantera les chromesquis ! — Cindy L (@Cindy_lambrouil) 8 février 2017

Mais c'est surtout le "sadisme" de Jean-François Piège que les internautes ont décidé de tweeter, avec humour. Il faut dire que le chef n'a pas hésité à expliquer devant les caméras qu'il avait choisi ce plat exprès pour sa difficulté et surtout pour les saveurs qui pouvaient se mélanger facilement aux autres.

Enfin, mention spéciale pour le rire du chef devant les candidats en pleine détresse ou en apprenant que la brigade bleue avait décidé de partir sur un tartare de haddock et non de boeuf. C'est finalement la brigade de Michel Sarran qui remporte la manche.