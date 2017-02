publié le 08/02/2017 à 17:12

Les fourneaux vont encore chauffer ce soir sur M6. Pour la troisième semaine de compétition, les 11 candidats devront s'affronter lors de l'épreuve de la boîte noire. Une épreuve célèbre par sa difficulté : plongés dans l'obscurité, les participants goûtent un plat concocté par Jean-François Piège, qu'ils doivent ensuite reproduire à l'identique. Pour cette année, deux des candidats de chaque brigade et leur chef devront reconnaître le plat. Ce qu'ils ignorent, c'est que la brigade qui reconnaîtra le moins d'ingrédients ira directement en dernière chance.



Ensuite, direction la Bresse pour une épreuve concoctée par le chef Georges Blanc. Ce dernier, triplement étoilé depuis 35 ans, va leur proposer de revisiter le traditionnel poulet et pommes de terre. Les 5 autres candidats (ceux qui ont échoué devant la boîte noire) devront répondre à des questionnaires sur leurs connaissances culinaires : chaque bonne réponse leur donnera du temps en plus. Ils auront ainsi entre 30 minutes et 1h30 pour réaliser le plat, épaulés par leurs chefs de brigade.

Un plat gastronomique "craquant"

Enfin, ce sera l'épreuve de la dernière chance où les candidats qui ne sont pas qualifiés dans les précédentes épreuves devront une dernière fois s'opposer dans les cuisines. Cette semaine, le défi consistera en une réalisation d'un plat gastronomique "craquant" en une heure. Rendez-vous à 21 heures, sur M6, pour découvrir les nouvelles aventures de Top Chef.

Ce soir, les chefs pousseront leurs candidats encore plus loin !#TopChef, à 21:00 sur #M6 pic.twitter.com/RLpToaAhbe — M6 (@M6) 8 février 2017