publié le 18/01/2018 à 17:20

Oubliez Chloé Saint-Laurent et laissez place à Hélène Siquelande. Certains fidèles téléspectateurs de TF1 ont dû être quelque peu surpris jeudi 11 janvier en découvrant que l'héroïne de la série Profilage, diffusée sur la même chaîne, tient désormais le rôle principal dans Les Innocents, la nouvelle mini-série de la Une.



Après le succès de Profilage, fiction dans laquelle elle campait la psychologue criminologue Chloé Saint-Laurent, Odile Vuillemin est bien partie pour ajouter à son parcours une autre série à succès tant le démarrage de la série a été couronné de succès : plus de 6 millions de téléspectateurs pour une part d'audience supérieure à 26%.

Dans Les Innocents, la comédienne incarne, aux côtés notamment de Tomer Sisley, une capitaine de gendarmerie d'une petite ville du sud de la France, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui enquête sur un crime dont deux adolescents ont été témoins. Seulement, les deux garçons, qui partageaient un moment intime dans les bois, décident de ne rien dire pour ne pas avoir à assumer leur attirance mutuelle.

Une intrigue convaincante et un personnage nettement plus "simple" que celui que l'actrice de 41 ans jouait dans Profilage : "J’avais envie d’un personnage serein, simple, lumineux, droit dans ses bottes, surtout après sept années passées dans la peau de Chloé Saint-Laurent, magnifique mais difficile parce que troublée psychiquement, a expliqué Odile Vuillemin à nos confrères de TV Mag. Hélène semble avoir clarifié sa problématique et résolu ses traumas."

Un premier rôle au cinéma en 2001

Issue d'une classe préparatoire HEC, Odile Vuillemin, originaire de la Marne, a étudié la Sociologie, la Psychologie et les Langues étrangères (le Tahitien et le Chinois) à Paris. La férue de théâtre qu'elle était a fait qu'elle s'est rapidement tournée vers sa passion et a intégré le Cours Simon. C'est en 2001 qu'elle a décroché son premier rôle au cinéma dans Le Doux Amour des hommes (2002).



Les cinéphiles peuvent également se souvenir d'elle dans Podium (2003) ou encore dans Cyprien (2008). Dès 2009, l'aventure Profilage démarre et Odile Vuillemin existe principalement dans l'esprit des téléspectateurs en tant que Chloé Saint-Laurent.

Sa lutte pour éviter la mort de Chloé Saint-Laurent

L'aventure Profilage a pris fin en 2016 pour l'actrice, après sept saisons marquées aussi bien par le succès de la série que par les difficultés qu'elle a rencontrées, notamment en 2013, année pendant laquelle elle a admis avoir saturé. "J'ai fait un burn-out, avait-elle confié un an après à Voici. Le rythme des tournages était intense. Comme la série marchait bien, les délais de livraison étaient de plus en plus rapides, je tournais en petite robe en plein hiver, j’enquillais les épisodes depuis un an et demi et quand on arrêtait, c’était pour préparer les suivants…"



Pour autant, cette période difficile n'aura pas empêcher Odile Vuillemin de continuer et ce, jusqu'au moment où elle a décidé d'arrêter sa participation en 2016. Un départ qui, dans la série, a bien failli se traduire par la mort de son personnage. "Je me suis battue, avait-elle expliqué à l'époque à AlloCiné. Ils voulaient me tuer mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que c'est un personnage qui a donné beaucoup de courage aux gens. Et c'est un personnage qui a beaucoup galéré. Elle est tombée 4.000 fois et elle s'est relevée 4.000 fois. (...) C'était important pour moi que ce personnage ait une évolution qui aille dans la lumière."



Sa particularité physique

Si Odile Vuillemin arbore une grande et belle chevelure rousse naturelle, elle s'est confiée sur ce qui constitue une particularité dans son physique, difficile à distinguer avec le maquillage. "J'ai en fait un cil blond à droite et un brun à gauche, a-t-elle livré à Télé Loisirs.



L'intérêt de cette information se situe surtout dans le fait qu'un jour, quelqu'un a souligné auprès d'Odile Vuillemin que cette spécificité l'empêcherait de conquérir le public. "Je suis tombée, au tout début de ma carrière, sur une personne qui m'a dit : "Ahah ! Avec ces deux cils-là, le jour où tu fais dix millions, je te paie un café, tu n'y arri­ve­ras jamais¿!'". Odile Vuillemin aura finalement bien rapidement prouvé le contraire.