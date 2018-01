HollySiz fait sa Première Heure

publié le 22/01/2018 à 07:14

On l'avait découverte en 2013 avec son premier album "My name is", HollySiz revient avec sa nouvelle pépite "Rather than talking". L'album aurait dû s'intituler "Chapiter 2", suite logique, mais au bout de sa réalisation, "plutôt que de parler" c'est à dire agir, semblait évident.

Quel cheminement, comment s'est-il réalisé, comment HollySiz a-t-elle vécu cette période ? Tout cela et bien d'autres choses dans cette conversation de fin de nuit ou plutôt début de semaine, dans la Première Heure

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est HollySiz..Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de HollySiz

HollySiz - Unlimited

HollySiz - Fox

HollySiz - Rather than talking

Otis Redding - Try a little tenderness

BB Brunes - Terrain vague