"Les Mots disparus de Pierre Larousse" ressuscite les mots oubliés

publié le 28/11/2017 à 10:00

Nous vous invitons à feuilleter ce matin Les Mots disparus de Pierre Larousse, un ouvrage savoureux qui ressuscite les mots figurant dans la première édition du célèbre dictionnaire en 1856 et qui, victimes du passage du temps et de l'évolution de la langue, n'y sont plus aujourd'hui.



Et première surprise, quand les linguistes de chez Larousse ont comparé les deux éditions à plus d'un siècle et demi de distance, ils ont constaté que seuls 10% de ces mots avaient disparus. C'est assez peu finalement et ça montre à quel point les choix de Pierre Larousse étaient pertinents et déjà ancrés dans la modernité.

Parmi ces mots disparus, les principales victimes sont issues du vocabulaire lié à la France rurale et artisanale du 19 siècle... Le linguiste et conseiller scientifique du Larousse Bernard Cerquiglini prend l’exemple du mot "aoûteron" : "L’aoûteron par exemple, c’était l’ouvrier engagé à la journée pour les moissons. C’est une déclinaison du mot 'août' bien sûr. C’est toute une époque. On a pratiquement dans les yeux un tableau de la France !"



On trouve tout un vocabulaire très imagé : un claquedent, un misérable, un galantin, un homme ridiculement amoureux. Et la branloire n'a rien à voir avec l'adjectif jaculatoire... La première est une sorte de balançoire, le second se dit d'une prière courte et fervente.



Et cela continue. Tous les dix ans, Larousse procède à une refonte générale du dictionnaire et supprime des vocables mais avec parcimonie comme le précise Bernard Cerquiglini. "C’est avec chacun et prudence, car un mot ne meurt jamais vraiment : il reste dans la littérature, le patrimoine…"





Les Mots disparus de Pierre Larousse, toute la saveur des mots du 19ème siècle aujourd'hui oubliés est à retrouver aux éditions Larousse.

Les mots disparus de Pierre Larousse Crédit : Larousse