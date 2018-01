Une foule compacte était réunie dans les rues de France le 11 janvier 2015 pour défendre la liberté de la presse et rendre hommage aux victimes des 7 et 8 janvier 2015 comme ici, à Paris

"Nous avions promis que nous ne zapperions pas cet élan, cette réaffirmation de la liberté comme bien commun..." Sur son compte Twitter, le directeur du Nouveau Magazine Littéraire Raphaël Glucksmann, commentateur régulier de débats de société sur ce canal, s'interroge. "Qu'avons-nous fait du 11 janvier 2015 ?" Ce jour-là, quelque 3,7 millions de personnes descendaient dans les rues, partout en France, pour montrer leur soutien à la presse libre et rendre hommage aux victimes des premiers attentats d'une macabre année 2015.



Trois hivers plus tard, "l'esprit Charlie" a perdu de son image consensuelle. Selon un sondage Ifop pour "Toujours Charlie !" réalisé en partenariat avec Europe 1, 61% des Français "se sentent encore 'Charlie'". Et si 46% de ces "toujours Charlie" affirment l'être par soutien à la liberté d'expression, 22% d'entre eux affirment être "toujours Charlie" en mémoire seule de cet épisode qui a suscité une vague d'émotion en France et dans le monde.

Unes polémiques, dessins piquants... La rédaction recomposée de Charlie Hebdo a, en trois ans, fait parler d'elle à de nombreuses reprises. Certaines publications, sur les attentats à Bruxelles (mars 2016), sur le séisme en Italie (septembre 2016), l'attaque à Barcelone (juillet 2017) ou, plus récemment encore, sur l'état de santé de Johnny Hallyday qui décédait quelques jours plus tard, ont divisé. Etre "Charlie" revient-il à cautionner un humour grinçant ? Chaque fois, des débats animés ont lieu, mettant au jour une division latente entre "Charlie" et "plus", ou "pas", "Charlie". Cela rappelle que "l'esprit Charlie" a perdu de sa force : l'union à l'origine du mouvement.

