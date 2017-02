INVITÉ RTL - Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale assure que le parti est "mobilisé" et que François Fillon peut l'emporter.

par Claire Gaveau , Yves Calvi publié le 15/02/2017 à 08:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Bien sûr que François Fillon peut gagner". Christian Jacob est "convaincu" que l'ancien premier ministre, malgré le Penelope Gate qui perdure, peut s'emparer de l'Élysée en mai prochain. Mais pour cela, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale appelle à l'unité et à la mobilisation dans les rangs de son parti. Mais pour le chef de file du parti à la chambre basse, ce soutien est désormais "indiscutable" au lendemain d'une réunion de groupe "un peu plus longue que d'habitude mais la conclusion, c'est la mobilisation". "On entre en campagne et on y va", clame-t-il au micro de RTL.



Pourtant, la fronde menace dans les rangs Les Républicains alors que Georges Fenech est une nouvelle fois monté au créneau. "Sur 350 parlementaires, 16 ou 17 se sont réunis. Mais ils étaient à la réunion de groupe, on a échangé ensemble. Et dans l'écrasante majorité, on est mobilisé", tempère Christian Jacob attaquant le bilan de la gauche. Dorénavant, celui qui est également maire de Provins veut passer la seconde : "L'heure n'est plus à la réunionite mais à la campagne présidentielle".