publié le 11/06/2017 à 02:15

The Voice a accueilli un véritable festival de stars pour sa dernière émission de la saison. Avec Shakira, Slimane, Nolwen Leroy et Soprano, Calogero est venu faire le show sur la scène du télé-crochet musical de TF1, à l'occasion de la grande finale ce samedi 10 juin, confrontant Lisandro, Vincent, Lucie et Nicola. Le chanteur français a enflammé le public en interprétant son nouveau titre Je joue de la musique avec Vincent Vinel de l'équipe de Mika.









Près de trois ans après son album Feux d'artifice, Calogero a terminé son septième album, et en a fait profiter le public de The Voice avec un extrait, célébrant la musique et son amour du sixième art. Vincent Vinel a réussi une nouvelle excellente performance pour ce duo inédit. Le nouvel album de Calogero sera disponible dans les bacs dès la fin de l'été 2017.