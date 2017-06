Nicola Cavallaro et Nolwenn Leroy pour la finale de "The Voice"

publié le 11/06/2017 à 02:45

Quelle finale pour The Voice 2017 ! La soirée a débuté avec une prestation survitaminée de Shakira, invitée d'honneur de la soirée et s'est poursuivie avec une performance aérienne de Nolwenn Leroy. La star bretonne a profité de son passage dans l'émission pour interpréter Gemme, extrait de son nouvel album éponyme. "C'est une chanson extrêmement lumineuse, en grattant un peu dans chaque pierre sombre se cache une pierre scintillante, c'est ce qu'on appelle une Gemme", confiait la star au micro de RTL il y a quelques semaines.



Avec sa voix puissante et sa prestance sur scène, Nolwenn Leroy a conquis le public avec Gemme. Une performance lumineuse pendant la finale de The Voice, qui sacrera Lisandro Cuxi, Vincent Vinel, ou encore Lucie et Nicola Cavallaro vainqueur de la saison 6, un an après Slimane.