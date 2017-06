publié le 11/06/2017 à 03:15

La finale de The Voice 2017 se poursuit ! Après les excellentes performances de Shakira et Calogero, c'est au tour de Soprano d'arriver sur la scène. Pour cette soirée exceptionnelle, qui sacrera l'un des quatre finalistes de la saison, le rappeur a fait sensation en interprétant Mon Everest, un extrait de son album L'Everest, sorti en 2016. Soprano avait d'ailleurs une "apparition" très remarquée lors des auditions à l'aveugle, lorsque Matt Pokora l'avait appelé pour que Samuel, un des talents, le rejoigne dans son équipe.



Soprano est donc cette fois en chair et en os sur le plateau de l'émission. Il a très vite fait monter l'ambiance avec son rythme. Lisandro Cuxi, gagnant de la saison 6 a lui aussi livré une excellente performance pendant ce duo qui a fait danser le public et les coachs.