publié le 23/04/2018 à 12:46

Arrivée d'un bébé royal : quel est le mode d'emploi ? Alors que la naissance du troisième enfant de Kate et William est imminente, son annonce n'est pas un mince événement, et le protocole l'entourant obéit à des règles rigoureuses, puisant parfois dans des traditions ancestrales.





Lors de cette naissance royale, le prince William sera naturellement présent comme pour les deux premiers accouchements, tout comme avant lui son père, le prince Charles ou encore Albert, l'époux de la reine Victoria. Puis le premier cercle de la famille royale, à savoir la reine Elizabeth II et les parents de Kate Middleton seront ensuite les premiers informés.

Après la famille royale vient le tour des sujets de la reine. Les Britanniques seront avertis de la naissance du troisième bébé royal par une proclamation signée des médecins royaux et placée sur un chevalet dans la cour du palais de Buckingham, le même que celui utilisé pour la naissance de William. Modernité oblige, le palais publiera au même moment un communiqué et postera l'information sur Twitter et Facebook.

Des salves de canon tirées en l'honneur du Royal Baby

Côté tradition, des salves de canon seront alors tirées pour saluer la nouvelle. 62 coups résonneront depuis la Tour de Londres et 41 tirs retentiront de Green Park, proche de Buckingham. Enfin, le drapeau britannique, The Union Jack sera hissé sur tous les bâtiments officiels tandis que le secrétaire privé de la reine avertira les gouverneurs généraux du Commonwealth de la naissance.



Si le prénom du bébé pourrait ne pas être dévoilé avant plusieurs jours, les Britanniques avaient dû attendre une semaine avant de connaître celui de William et un mois pour celui de Charles. Quant aux deux premiers enfants de Kate et William, celui de George (né en juillet 2013) a été révélé deux jours après sa naissance, tout comme celui de sa sœur Charlotte (née en mai 2015). Mais comme ses aînés, ce nouveau royal baby possédera un titre, celui d'"Altesse Royale".