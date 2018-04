publié le 11/04/2018 à 12:54

Les Britanniques ont une passion toute particulière pour les paris. Celui qui occupe l'esprit des plus joueurs des sujets de Sa Gracieuse Majesté concerne le prochain enfant du Kate Middleton et du Prince William.



Le troisième bébé qui devrait naître au cours du mois d'avril (certains Britanniques parient d'ailleurs sur ce dimanche 15 avril précisément) fait la joie des bookmakers. Les parents maintiennent comme à leur habitude, un grand mystère sur la grossesse. Nul ne connaît leurs idées de prénoms ou même le sexe de l'enfant.

Le premier fils du duc et de la duchesse de Cambridge porte trois prénoms : George Alexander et Louis. Sa petite sœur, qui vient de fêter ses deux ans, a aussi trois prénoms particulièrement lourds à porter : Charlotte, Elizabeth et Diana. Comme il y a quelques mois, les bookmakers misent plutôt sur des prénoms conservateurs et liés à l'histoire du Royaume-Uni.

Alice, Arthur ou... Donald ?

Les parieurs sont plutôt partagés sur le sexe de l'enfant à naître mais ils sont bien plus nombreux à parier sur des prénoms féminins. Pour les principaux bookmakers, Mary, Alice, Elizabeth et Victoria sont les prénoms les plus évoqués. Suivent ensuite : Alexandra, Grace, Caroline, Diana, Catherine, Frances et Rose. Il est cependant peu probable que Kate donne son propre prénom à sa fille ou qu'Elizabeth revienne sur le devant de la scène puisqu'il s'agit déjà du deuxième prénom de Charlotte. Idem pour Diana, troisième prénom de la jeune princesse.



Pour un garçon, les paris sont moins féroces, mais Arthur, Albert et James sont les prénoms les plus populaires. Ils sont suivis par Frederick, William, Edward, Henry, Charles, David, Richard et même, à 1/500, Donald. Il est aussi peu vraisemblable que le William donne son propre nom ou celui de son père ou de son grand-père qui sont toujours vivants et ne sont pas encore des monarques. Un hommage à Donald Trump ressemble plus à une plaisanterie de parieur qu'à une véritable éventualité.

