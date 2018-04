publié le 21/04/2018 à 11:31

C'est un événement majeur en Grande-Bretagne. La Elizabeth II fête ce samedi 21 avril ses 92 ans. Habituée à célébrer ses anniversaires en privé, la reine d'Angleterre a bouleversé le protocole cette année puisqu'un grand concert sera donné en son honneur au Royal Albert Hall.



Pour l'occasion, c'est un parterre de stars qui se produiront pour l'aider à souffler ses bougies. Tom Jones, Kylie Minogue, Sting, Shaggy ou encore Shawn Mendes viendront chanter pour Elizabeth II dès 20 heures lors de ce concert qui sera retransmis en direct sur BBC One et BBC Radio 2. Comme chaque année pour l'occasion, ce samedi 21 avril à midi, 41 coups de canons seront tirés depuis Hyde Park, 21 depuis Windsor Great Park et 62 depuis la Tour de Londres. Une grande cérémonie publique aura ensuite lieu en juin prochain.



Le prince Charles lui succède à la tête du Commonwealth

À 92 ans, la reine semble peu à peu se décharger de ses obligations après 65 ans de règne. Le prince Charles succédera en effet à sa mère à la tête du Commonwealth. C'est ce qu'ont annoncé ce samedi les dirigeants de l'organisation internationale, réunis en sommet au Royaume-Uni. "Le prochain chef du Commonwealth", une fonction symbolique et non héréditaire, "sera Son Altesse Royale le prince Charles", ont-ils écrit dans une déclaration publiée après la tenue de discussions au château de Windsor.

La monarque Elizabeth II avait exprimé deux jours auparavant le souhait que son fils aîné prenne sa succession. "Je souhaite sincèrement que le Commonwealth continue d'offrir stabilité et continuité pour les générations futures et décide qu'un jour, le prince de Galles poursuive cet important travail", avait-elle déclaré. Les événements se bousculent pour la monarchie britannique alors que l'accouchement du troisième enfant de Kate Middleton est imminent et que le prince Harry épousera Meghan Markle le 19 mai prochain.