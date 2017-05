publié le 04/05/2017 à 09:58

Buckingham Palace est en alerte. Vers 22h30 le mercredi 4 mai, une importante réunion a été annoncée pour le jeudi 5 mai à Buckingham Palace. D'après le Daily Mail, le personnel de la reine à travers le pays a été appelé à se rendre d'urgence à Londres pour "une annonce imminente concernant la reine ou le duc d'Édimbourg". La réunion sera menée par Lord Chamberlain, le plus haut responsable de la maison royale et par Christopher Geidt, le secrétaire privé de la reine Elizabeth II.



Plusieurs raisons pourraient expliquer la convocation de cette réunion. Buckingham Palace a mis fin aux rumeurs d'un éventuel décès jeudi 4 mai au matin. Un responsable du palais a affirmé au site Newshub que, pour autant qu'il le sache, "La reine Elizabeth II et le Prince Philippe sont tous les deux en bonne santé et ils vont bien". La réunion d'urgence ne devrait donc pas concerner la santé de la reine ou de son mari Philippe mais pourrait concerner un autre membre de la famille royale.

Une réunion "très inhabituelle"

La réunion convoquée ce jeudi matin pourrait revêtir un caractère politique puisque la reine Elizabeth s'est entretenue mercredi 3 mai avec le Premier ministre Theresa May à propos du Brexit. L'annonce faite au personnel de la famille royale pourrait donc concerner la sortie du Royaume-Uni de l'Europe ou des questions de politique intérieure.

Des sources du palais de Buckingham ont affirmé au Daily Mail que ce type de réunion n'est pas inhabituel pour le palais puisqu'il en existe une par an. C'est plutôt l'urgence de cette réunion qui inquiète le personnel de la famille royale : "Même si des réunions avec l'ensemble du personnel sont convoquées occasionnellement, la manière dont cela a été fait, au dernier moment, est très inhabituelle et suggère que quelque chose de majeur va être annoncé". La réunion devrait se tenir à 9 heures, heure locale.