Miss Guyane a été sacrée Miss France 2017, ce samedi 17 décembre.

Les 10 plus belles photos d'Alicia Aylies, Miss France 2017

par Lucie Valais publié le 19/12/2016 à 14:00

Alicia Aylies, Miss Guyane, est notre nouvelle reine de beauté ! Sacrée Miss France 2017 ce samedi 17 décembre, la jeune femme porte haut les couleurs de son île, et désormais, la couronne d'ambassadrice de beauté pour l'année à venir. C'est avec sa devise, "Viser plus haut pour aller le plus loin possible", et son sourire, que la superbe Alicia Aylies a su séduire les téléspectateurs et le jury, tout au long de la cérémonie, pour devenir la première Miss Guyane à décrocher la couronne.



La jeune femme a su se démarquer des 29 autres candidates grâce à sa simplicité, elle qui se décrit comme "Quelqu’un de fondamentalement honnête, entière et franche. Je suis quelqu’un de déterminée". Très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, la nouvelle Miss France offre à ses abonnés de nombreuses et jolies photos de sa vie, qui a basculé ce week-end.



L'étudiante de 18 ans en droit, qui se destine à une carrière de juriste, devra désormais mettre ses études de côté pour se consacré à sa nouvelle vie, celle d'ambassadrice de beauté et ce, jusqu'à la prochaine cérémonie de Miss France, en décembre prochain.