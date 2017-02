publié le 17/02/2017 à 17:10

Il y a des films dont la suite paraît inévitable, voire quasi obligatoire. C'est le cas de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Son réalisateur et co-scénariste, Philippe de Chauveron, a révélé jeudi 16 février sur l'antenne d'Europe 1 qu'il avait commencé à plancher sur la suite des aventures de la famille Verneuil. Le cinéaste a confirmé aussi son intention de s'entourer des acteurs du premier film.



La sortie de ce deuxième volet serait prévue en 2018, avec deux ans de retard sur le planning de départ. "Là on est en train d'écrire [le scénario]. On a trouvé une histoire qui nous plaisait, qui renouvelait le film, tout en étant fidèle au premier. Avec le même casting évidemment, a confié Philippe de Chauveron. On devrait le tourner au printemps de l'année prochaine".

Porté par Christian Clavier et Chantal Lauby, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? a connu un succès retentissant lors de sa sortie en 2014. Le long-métrage a attiré plus de 12 millions de spectateurs dans les salles obscures. Un carton qui avait permis à la comédie de Philippe de Chauveron de se hisser à la septième place du classement des films les plus vus de l'histoire du cinéma français, toujours dominé par Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon avec 20,5 millions d'entrées.

Un énorme succès à la télévision

Vendue dans de nombreux pays, la comédie a également connu un énorme succès à la télévision. Pour sa première diffusion en clair, le 27 novembre dernier sur TF1, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? a fait rire pas moins de 10,6 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de l'année 2016 pour un film.