Le lundi de Pentecôte est-il un jour férié ?

Tous les ans, à la télé, à la radio, on sent qu'un léger flou subsiste. Le lundi de Pentecôte est un jour férié particulier. Chaque année, c'est la même rengaine. Jusqu'en 2003, cette journée était fériée. Puis, après les 15.000 morts de la canicule, Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de l'époque, comptait "sur le surcroît de fraternité dans la société française". Il annonce que le lundi de Pentecôte ne serait plus férié du tout. Les Français se sont alors retrouvés dans une situation intenable, où dans l'Éducation nationale en 2005, juste après cette décision de supprimer le jour férié de Pentecôte, il était impossible de savoir s'il y avait classe ou pas.



En 2008, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a pris le dossier en main. "Nous souhaitons donner la possibilité dans les entreprises de pouvoir prendre soit un jour de RTT soit de pouvoir prendre deux demi-journées, mais nous souhaitons donner ce choix". En clair, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. L'employeur doit une journée de solidarité de à l'État. Mention spéciale aux cheminots, qui ont certainement la meilleure technique du monde pour s'acquitter de leur journée de solidarité. Ils se sont engagés à travailler 1'52" précisément de plus par jour. En France, un tiers des salariés travaillent le lundi de Pentecôte.



