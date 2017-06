publié le 04/06/2017 à 11:00

Journée chargée à Roland-Garros avec le début des 8es de finale et la fin des 3es tours interrompus en début de soirée par la pluie, samedi 3 juin. Parmi eux, évidemment, le duel fratricide entre Richard Gasquet et Gaël Monfils. Les deux hommes se sont séparés avant l'averse sur le score de 6 à 5 pour le Parisien dans le premier set. La reprise est prévue aux alentours de 12h30.



Après une première semaine déjà chargée en émotions, Kristina Mladenovic défie, elle, la tenante du titre, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, pour une place en quart de finale. En 2017, "Kiki" a atteint le meilleur classement de sa carrière (14e), décroché son premier trophée sur le grand circuit, à Saint-Pétersbourg, et s'est affirmé comme la numéro 1 des Bleues en Fed Cup. L'enjeu, maintenant, est de confirmer contre la 5e joueuse mondiale.

Chez les messieurs, les Espagnols débarquent en force. Le premier d'entre eux, Rafael Nadal (4e mondial), passe un premier test face à son compatriote Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 17, face à qui il mène 1-0. Le Serbe Novak Djokovic (2e) se frottera pour sa part Albert Ramos-Vinolas (20e), qu'il a toujours battu.