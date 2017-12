publié le 22/12/2017 à 18:46

Venir en aide aux sans-abris. C'est le but de Rire pour un toit, un spectacle enregistré au Casino de paris et diffusé sur M6 vendredi 22 décembre en prime time. Il y aura beaucoup d'humour, assuré par des pros dans l'art : d'Arnaud Tsamère aux Chevaliers du fiel en passant par Anne Roumanoff et la jeune classe de l'humour, mais aussi les vedettes de Scènes de ménages...



Le but de l'émission est de rapporter des fonds pour les sans-abris et de fêter au passage les 40 ans d'existence de la fondation Abbé Pierre. Très impliquée, la co-présentatrice, Nolwenn Leroy, avec Jamel Debbouze, s'est confiée au micro de RTL au sujet de son engagement. "Ça remonte à ma rencontre avec l'Abbé Pierre il y a 14 ans et puis cette envie de continuer à porter le message qui était le sien, a expliqué la chanteuse. Et Dieu sait si malheureusement il n'a jamais été autant d'actualité ce message. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui aux côtés d'autres parrains et marraines, c'est donner un peu de ma voix pour ceux qui n'en n'ont pas. C'est utiliser la position que nous avons pour continuer à mener ce combat aux côtés de la fondation Abbé Pierre."

Ça ne sert à rien de s'engager sur le papier quand on ne peut pas être présent Nolwenn Leroy





Si certains se méfient de l'implication de certaines célébrités pour des causes lorsqu'elles sont médiatisées, la chanteuse rétorque que son engagement "n'est pas qu'un nom sur un site internet" : "C'est pour ça qu'à chaque fois je choisis les combats que je mène aussi dans le sens où on ne peut pas être présent partout, et ça ne sert à rien de s'engager sur le papier quand on ne peut pas être présent et porter ce message là. Mais que j'ai un album ou pas, ça n'arrête rien. J'ai toujours été engagée bien avant de devenir une artiste et de faire ce métier."