publié le 20/12/2017 à 19:45

C'est un film culte qui va passer du grand au petit écran. Dirty Dancing, vu et revu dans sa version cinéma a été adapté en mini-série par ABC aux États-Unis et remet au goût du jour l'histoire des Houseman à la pension Kellerman lors de l'été 1963. Et les protagonistes seront tous au rendez-vous de la version moderne.



Bébé, la plus jeune fille Houseman, sera bien conquise par le charme de Johnny Castle, professeur de danse du camp de vacances. Cours de danse, liens qui se tissent, amour naissant puis fatalement la danse sur (I've Had) The Time of My Life et le porté final.

Pour la version TV Abigail Breslin reprend le rôle de Jennifer Grey dans la peau de Bébé, et Colt Prattes sera le Johnny Castle rendu immortel par Patrick Swayze dans le film originel de 1987. À noter la présence au casting de Nicole Scherzinger, la chanteuse des Pussycat Dolls. TF1 diffusera la série à partir du jeudi 21 décembre à 21h.