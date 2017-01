INVITÉ RTL - Dix ans après la mort de l'Abbé Pierre, Thierry Kuhn, le président de Emmaüs, évoque la solidarité en France et notamment envers les migrants.

par Bernard Poirette , Philippe Peyre publié le 21/01/2017 à 12:55

Il était une figure adorée des Français. Dix ans après la mort de l'abbé Pierre, le président de Emmaüs, Thierry Kuhn, a témoigné au micro de RTL de la solidarité qui vibre chaque jour dans les centres grâce aux 19.000 personnes qui animent ce mouvement.



Interrogé au sujet de l'interpellation, mercredi 18 janvier, de trois compagnons Emmaüs sans papiers à La Mure (Isère), le président de Emmaüs a voulu rappeler les fondamentaux du mouvement. "C'est d'abord un déni et une méconnaissance de ce qu'est une communauté Emmaüs aujourd'hui, a-t-il lancé. L'abbé Pierre a créé les communautés Emmaüs comme lieu d'accueil inconditionnel de toute personne en difficulté qui se trouve à la rue". Les trois compagnons devaient, dans un premier temps, quitter le territoire français mais le préfet a finalement annulé cette obligation.

Déni de solidarité

Face à ces interpellations, Thierry Kuhn s'est dit "préoccupé" par ce qu'il nomme "le déni de solidarité". S'il évoque l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, le président d'Emmaüs atteste également que de nombreux éléments montrent un repli sur soi en France mais aussi en Europe. "Il y a un certain nombre de signes en Europe particulièrement inquiétants. Ce repli sur soi, cette peur que l'on exploite dans la société. Notre responsabilité, c'est de montrer une autre France qui n'est pas repliée sur elle-même et qui, au contraire, est solidaire", a-t-il affirmé. Et Thierry Kuhn d'ajouter : "Il y a une espèce de radicalité qui est en train de se développer en France et en Europe qui refuse ces personnes en difficulté qui fuient la guerre la misère, il ne faut pas l'oublier".