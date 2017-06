publié le 08/06/2017 à 10:06

Victime de "bodyshaming", Rihanna n'a pas hésité à répondre. Cela fait plusieurs semaines que la star est victime de critiques au sujet de sa récente prise de poids.



De nombreux tabloïds américains n'ont eu de cesse de commenter et analyser ce changement d'apparence de la star internationale, allant même, pour certains, jusqu'à écrire que "Rihanna se balade en ayant l’air de porter un costume de sumo".

Face à ces critiques, la chanteuse de la Barbade a décidé de répondre une bonne fois pour toutes et ainsi tenter de faire taire les mauvaises langues. S'appuyant sur les nombreux changements morphologiques du rappeur Gucci Mane, Rihanna a répondu avec justesse à ses détracteurs : "Si tu ne peux pas me supporter dans ma version Gucci Mane 2007, tu ne me mérites pas dans ma version Gucci Mane 2017".

¿ Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 5 Juin 2017 à 11h02 PDT