publié le 19/05/2017 à 19:39

Dès son arrivée, les regards et les objectifs se sont tournés vers elle. Rihanna, star internationale de la musique a, à son tour, foulé le tapis rouge de Cannes, vendredi 19 mai, à l'occasion de la présentation du film Netflix Okja, réalisé par le Sud-coréen Bong Joon Ho. Fidèle à ses habitudes, la Barbadienne a assuré le spectacle dans une longue robe blanche, de fines lunettes de soleil posées sur le nez.



À ses oreilles et à son poignet, des bijoux scintillants signés Chopart, à qui l'on doit cette année encore, la Palme d'or du Festival de Cannes. Et pour cause, la chanteuse et le joaillier de luxe ont collaboré, le temps d'une collection baptisée Rihanna Loves Chopart (Rihanna aime Chopart). Une grande première très remarquée pour l'interprète de Diamonds, qui vit sa toute première quinzaine cannoise. Avant Rihanna, d'autres vedettes ont illuminé le tapis rouge depuis mercredi 17 mai et l'ouverture du Festival.

On retiendra notamment le passage de la mannequin Emily Ratajkowski, qui a fait tourner bien des têtes, ou encore la montée des marches de Julianne Moore, et celle d'Adriana Lima, accompagnée par Winnie Harlow. Une chose est sûre, la concurrence est rude sur le tapis rouge de ce 70e Festival de Cannes.



