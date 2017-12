publié le 04/12/2017 à 09:29

L'état de santé du chanteur Johnny Hallyday inquiète toujours les Français. Son ancienne épouse, l'actrice Nathalie Baye et leur fille Laura Smet, étaient les invitées de Laissez-vous tenter sur RTL pour évoquer le film qu'elles ont tourné ensemble : Les Gardiennes. L'actrice, qui reçoit naturellement des nouvelles du légendaire rockeur, a tenu à rassurer les fans les plus angoissés.



"J'ai envie de leur dire que je comprends leur attachement, que oui, bien sûr, j'ai des nouvelles. Il se maintient. Il se maintient très, très courageusement. Les dernières nouvelles date d'hier et elles allaient plutôt dans le bon sens", a expliqué Nathalie Baye au micro de Yves Calvi, ce lundi 4 décembre 2017.

Des nouvelles qui vont dans le sens d'autres données par ses amis comme Yarol Poupaud le 24 novembre : "Tout va bien, Johnny est chez lui, il se repose, il était très content du démarrage d'On a tous quelque chose de Johnny (album dans lequel plusieurs artistes reprennent ses plus grandes chansons et dont Yarol Poupaud est le directeur musical, ndlr).