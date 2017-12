publié le 05/12/2017 à 08:43

Sa bonne humeur et son humour ne l'ont jamais quitté. L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson est décédé mardi 5 décembre à l'âge de 92 ans, a annoncé sa fille Héloïse d'Ormesson. Parmi ceux qui lui rendent hommage, Laurent Gerra, qui a fréquenté de nombreuses années celui qu'il imitait régulièrement. "À chaque fois, c'était une joie de côtoyer Jean d'Ormesson", a-t-il confié au micro de RTL.



"Il était toujours souriant, toujours avec l’œil qui frisait et, en plus, il appréciait l'imitation que je faisais de lui", a expliqué l'humoriste. Jean d'Ormesson ne manquait d'ailleurs pas d'humour et Laurent Gerra s'est souvenu avec tendresse d'une anecdote : "Un jour, il m'a dit : 'Je t'ai écouté à la radio, je me suis dit que ce Gerra exagérait, et bien je me suis rendu compte que c'était moi qui parlait !'".