Qui est Cédric Grolet, élu meilleur pâtissier du monde ?

publié le 19/10/2017 à 15:11

Il est l'un des pâtissiers français les plus doués de sa génération. Cédric Grolet a obtenu mardi 17 octobre le titre de meilleur pâtissier du monde lors d'une cérémonie à New York par le cercle des Grandes Tables du Monde.



À 32 ans, le chef pâtissier du Meurice n'est pas inconnu du grand public, qui a pu le voir en 2017 dans Top Chef, le temps d'une épreuve de pâtisseries et en juré exceptionnel dans Qui sera le prochain grand pâtissier ? sur France 2.

Cédric Grolet a grandi à Firminy, dans le département de la Loire. Ses grands-parents tiennent un restaurant à quelques kilomètres de chez lui, dans la ville d'Andrézieux-Bouthéon, où il découvre le fonctionnement de la restauration.



Son CAP en poche, il rejoint Paris en 2006 pour travailler en boulangerie chez le traiteur Fauchon. Le jeune homme devient ensuite sous-chef au Meurice et, à seulement 27 ans, est nommé chef pâtissier du restaurant aux deux étoiles.



Des desserts en forme de trompe-l'œil

La technicité et la créativité de Cédric Grolet lui permettent de se faire rapidement un nom dans le milieu de la pâtisserie. Il est célèbre pour ses gâteaux en trompe-l’œil, qui peuvent avoir diverses formes comme celles de fruits (pomme, orange, abricot) ou d'une noisette, sa signature.

La Noisette à Chicago ¿¿¿¿¿¿¿ #cedricgrolet #masterclass Une publication partagée par Cedric Grolet (@cedricgrolet) le 11 Août 2017 à 6h55 PDT

Ce génie de la pâtisserie a sorti son premier livre en septembre dernier, Fruits, un ouvrage de recettes sur ceux qui ont fait sa popularité. En couple avec Maureen, une podologue belge spécialisée dans le sport, Cédric Grolet partage son quotidien, ses créations et la vie de son écureuil domestique avec ses 550.000 abonnés Instagram. Il y remercie également son équipe pour son prix, sans laquelle "tout cela serait impossible".