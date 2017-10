Le jury de "La France a un incroyable talent" et son présentateur, David Ginola

publié le 19/10/2017 à 13:18

M6 annule une de ses émissions phares. La chaîne a décidé de suspendre la diffusion de La France a un incroyable talent, le programme qui met à l'honneur des talents du cirque, de la chanson, de la danse ou de l'humour. Cette décision intervient après une série d'accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle contre Gilbert Rozon. Il est accusé par neuf femmes, dont une présentatrice et une comédienne canadiennes.



"À la suite des informations concernant Gilbert Rozon, membre du jury de La France à un incroyable talent, et sans préjuger de la véracité de celles-ci", dit le communiqué, M6 a décidé de ne pas diffuser la prochaine saison, dont le premier prime time était prévu le jeudi 26 octobre. L'émission sera remplacée la première semaine par Recherche appartement ou maison puis par Cauchemar en cuisine les jeudis 2 et 9 novembre.

Dans une déclaration officielle, postée sur sa page Facebook, le producteur et animateur québécois se dit "ébranlé par les allégations [le] concernant" et prend la décision de quitter ses fonctions de Président du groupe Juste pour rire ainsi que ses autres engagements.

