publié le 18/10/2017 à 16:25

Ed Sheeran déclare forfait. La pop star britannique a annoncé l'annulation de sept concerts de sa tournée en Asie, après s'être blessé dans un accident de vélo le dimanche 15 octobre, à Londres.



"Les concerts suivants ne vont pas pouvoir avoir lieu : Taipei, Osaka, Séoul, Tokyo et Hong Kong", a déclaré l’artiste de 26 ans sur son compte Instagram. La tournée devait normalement débuter le 22 octobre dans la capitale taïwanaise.

"Une visite chez le médecin a confirmé mes fractures au poignet droit et au coude gauche, ce qui me rend incapable d'assurer un concert dans un avenir immédiat", a-t-il précisé.



Une triste nouvelle pour les fans asiatiques qui, hélas, devaient quelque peu s’en douter. Depuis son accident, Ed Sheeran a publié plusieurs clichés de son bras plâtré, prévenant son public de la possible malheureuse issue.

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 16 Oct. 2017 à 3h50 PDT

Mais que les amateurs français du rouquin se rassurent : son unique date dans l’hexagone est prévue pour le 7 juillet 2018, au Stade de France. Ce qui laisse à l'interprète de Shape of You tout le temps de se rétablir.