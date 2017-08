publié le 06/08/2017 à 01:56

Après Iris Mittenaere, devenue Miss Univers en 2016, la France verra-t-elle sa représentante conquérir le titre de Miss Monde ? Le comité Miss France a dévoilé samedi 5 août le nom de celle qui va concourir à l'élection de Miss Monde, le 18 novembre prochain. Et c'est Aurore Kichenin, 1ère Dauphine de Miss France 2017 et Miss Languedoc-Roussillon, qui se rendra à Sanya en Chine pour participer au concours de beauté.



Aurore Kichenin s'envolera pour Singapour le 16 octobre, où débutera la compétition mondiale. L'étudiante en lettres étrangères appliquées de 22 ans espère "porter au plus haut les couleurs de son pays et ainsi faire rayonner la France à l’international", indique un communiqué. Deux Françaises se sont illustrées au concours Miss Monde : Denise Perrier, élue Miss Monde en 1953 et Marine Lorphelin, 1ère Dauphine de Miss Monde, en 2013.

L'an passé, la Portoricaine Stephanie del Valle, âgée de 19 ans, avait remporté le titre.