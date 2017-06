Iris Mittenaere s'est séparée de son petit ami Matthieu

publié le 07/06/2017 à 11:04

Iris Mitte­naere est célibataire. Miss Univers 2016 s'est confiée au magazine Gala et a annoncé qu'elle était séparée de son petit ami Matthieu depuis quatre mois. "C’est fini depuis mars dernier (...) Nous nous étions rencontrés à la fac, à Lille, alors que j'entamai ma deuxième année de chirurgie dentaire. Il a été présent à chacune de mes élections, même à Manille, le 30 janvier, lorsque je suis devenue Miss Univers. C’était une belle histoire d’amour. Qui s’est terminée. En douceur", débute la Miss dans Gala.



Malgré la douleur, Iris Mitte­naere n'a pas de regrets concernant sa décision : "J'étais triste, on l'est toujours de se séparer de quelqu'un avec qui on a vécu tant de choses, qu'on connaît par cœur et qui va rede­ve­nir un étranger. On se demande si on a pris la bonne décision… Ce n'est qu'aujourd'hui que je vais mieux. Je sens que je peux être heureuse, que j'ai plein de choses à vivre. Main­te­nant, je suis soulagée", poursuit-elle.

Et la jeune femme de 24 ans n'est pas prête de se laisser abattre par le chagrin, elle souhaite même retrouver progressivement l'amour : "Je pense qu'il faut que j'en 'profite' pour rencontrer le prince char­mant. J’aimerais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que je puisse aimer pendant des dizaines d'années", conclut Iris Mitte­naere.