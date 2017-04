Louise Bourgoin drague Martin Weil dans "Quotidien"

Martin Weill et Louise Bourgoin sur le plateau de "Quotidien"

publié le 18/04/2017 à 05:51

Invitée lundi 17 avril sur le plateau de Yann Bathès, Louise Bourgoin a complimenté l'un des journalistes vedette de "Quotidien", Martin Weill. L'actrice a donc profité de l'occasion pour déclarer sa flamme au reporter. "Je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau et ce qui est très beau c'est que vous ne savez pas que vous l'êtes", a-t-elle déclamé sous les applaudissements du public.



Une jolie déclaration qui a immédiatement fait rougir Martin Weill, souvent moqué par Yann Barthès et son équipe pour son allure juvénile. La séquence n'a pas manqué de faire rire aux éclats l'animateur vedette, amusé de la timidité de son journaliste. Louise Bourgoin a ensuite enfoncé le clou en lui demandant s'il était célibataire. Réponse de l'intéressé : "Je...oui", accentuant encore un peu plus son embarras.

Devant la gêne du jeune homme, Louise Bourgoin s'est finalement levée pour lui faire une bise. Sur Twitter, Martin Weill s'est amusé lui aussi de la séquence en envoyant son numéro de portable à l'adresse de la charmante Louise Bourgoin.



06 70 80 12... ;) https://t.co/mHEaGgqgVv — Martin Weill (@mweill) 17 avril 2017