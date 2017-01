Dominique Besnehard: "Cyrille Eldin a piqué les idées de Yann Barthès"

REPLAY - Le producteur revient avec sévérité sur le rôle des émissions satiriques à la télévision. Il s'exprime également sur les programmes télé de la semaine à venir.

publié le 29/01/2017 à 12:01

Hier Dominique Besnehard fustigeait la télé-réalité dans On refait la télé. Aujourd'hui, c'est la réalité qui rattrape celui qu'il admire, et qui a été contraint de renoncer à la Présidence des César à cause de la pression des féministes, Roman Polanski. "C'est honteux. C'est un débat périmé. Il a payé", s'offusque-t-il, insistant sur le grand talent de celui à qui il a permis de trouver l'amour avec Emmanuelle Seigner: "C'est un des meilleurs cinéastes du monde", avant de regretter sa décision: "Moi, je n'aurais pas capitulé".



Côté télé, c'est l'infotainment qui en prend pour son grade. Et notamment les émissions de Cyrille Eldin ou de Yann Barthès. "Ils désacralisent la politique. Eldin est très bon acteur il ferait mieux de le rester, même si j'ai de la sympathie pour lui", explique-t-il. Concernant le second, le producteur de 10% est moins sévère: "Yann Barthès est très doué. Les deux se ressemblent sauf qu'il y en a un qui a piqué les idées de l'autre", avant de conclure: "Mais tout cela est un peu démodé."



Déjà engagé en politique pour la Présidentielle de 2007, Dominique Besnehard déclare au micro d'Eric Dussart et Jade soutenir Manuel Valls pour la primaire de ce soir, qualifiant le programme de Benoît Hamon d'utopique. Il en profite pour tacler Ségolène Royal "plus actrice que politique" et se moquer de François Fillon. Des propos "bonus" à retrouver en vidéo ci-dessous.



