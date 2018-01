publié le 08/01/2018 à 19:00

La série d'hommages à France Gall continue ce soir à la télévision. Pour cette soirée du lundi 8 janvier, France 3 crée l'événement en proposant trois documentaires : Toi sinon personne,France Gall par France Gall et Starmania, l'opéra rock qui défie le temps,





Roman musical écrit par Franck Ferrand, Toi sinon personne raconte les destins croisés de Michel Berger et France Gall. De l'époque Salut les copains à 2015 et la comédie musicale Résiste créée à partir de leurs tubes, cette saga est constituée d'images et d'interviews d'époque, soit des dizaines d'archives rares ou mythiques.

Sur TF1, Fred Testot est de retour pour la saison 2 de Sam, alors que France 2 de son côté propose une rediffusion de des Petits meurtres d'Agatha Christie. À noter que sur M6, suivre Mike Horn au Népal pour À l'état sauvage. Une émission où l'on verra l'ex-mannequin souffrir dans des conditions inhospitalières. Ce sera d'ailleurs la dernière de cette émission.

