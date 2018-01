"À l'état sauvage" : Adriana Karembeu ira au bout de ses limites au Népal

publié le 08/01/2018 à 14:26

Flirter avec les sommets de l'Anapurna, débuter l'aventure à 4.300 mètres d'altitude et être loin du bout de ses peines. Adriana Karembeu a confié sa vie pendant quelques jours à Mike Horn pour une randonnée parfois périlleuse pour ce dernier numéro de À l'état sauvage. "Pour la première fois de ma vie, j’ai pensé qu’il était possible que je m’endorme tout doucement dans ce froid et que je ne me réveille plus", explique l'animatrice.



Pour TV Mag, Adriana Karembeu s'est livrée sur la difficulté extrême vécue lors du tournage. "J’ai cru ne plus jamais faire partie du monde des vivants", avoue-t-elle. Mais à aucun moment elle ne regrette d'avoir suivi Mike Horn dans un environnement aussi hostile. "C’est une émission extrêmement rare et une aventure que je n’aurais pas pu faire toute seule", confie-t-elle.

La pluie, la neige, le froid extrême et surtout l'altitude qui rend plus compliqué le moindre effort, Adriana Karembeu est allée chercher toucher du doigt ses limites. Des épreuves surmontées grâce à la présence de Mike Horn. "Il n’est pas comme nous. C’est un ovni. Il ne lâche rien et c’est important parce que notre vie dépend de lui", explique-t-elle.

L'ancienne mannequin et désormais co-animatrice sur France 2 de l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Michel Cymes, sera la dernière à tenter l'aventure de À l'état sauvage ce lundi 8 janvier à 20h55. M6 arrête le format mais continuera de collaborer avec Mike Horn sur d'autres émissions d'aventure.

"C'est tout ce que je déteste, je n'en peux plus !"#ALEtatSauvage, @adrianakarembeu dans les pas de @exploremikehorn ce soir à 21:00 pic.twitter.com/tBTZiRwfEa — M6 (@M6) 8 janvier 2018