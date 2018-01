publié le 08/01/2018 à 17:48

L'oeuvre de France Gall, décédée dimanche 7 janvier des suites d'un cancer, restera éternelle et ses tubes indémodables. Le succès de la comédie musicale Résiste attestait de la popularité transgénérationnelle de la chanteuse, de sorte qu'une suite était même envisagé par France Gall.



"On avait parlé d'une suite à Résiste, puisqu’il y a la moitié des chansons, voire plus, qui n'avait pas été dans ce premier spectacle", a dévoilé à RTL Thierry Suc, son producteur et ami. "La fin de la comédie musicale suggérait qu'on allait se retrouver", rappelle-t-il. "On a parlé de ça, c'était possible. Et puis il y avait aussi le fait que Starmania pouvait réexister", confie encore Thierry Suc.



Mais rien ne sera précipité ni fait sans l'accord total de la famille de France Gall. "Dans les mois qui viendront on verra avec les personnes de sa famille s'il y a un souhait de faire quelque chose, je serai toujours là", indique le producteur. Mais l'histoire d'un possible Résiste 2 avait semble-t-il largement fait son chemin.

"Elle avait l'histoire (de Résiste 2 ndlr) dans sa tête", confie Thierry Suc. "Elle avait co-écrit l'histoire avec Bruck Dewit. L'histoire elle est là, il restait juste à l'écrire", explique le producteur en citant le compagnon de la défunte chanteuse, qui travaillait ainsi sur le projet.



Dans un second temps, Thierry Suc a aussi dévoilé qu'un retour de Starmania, dont France Gall n'avait longtemps pas voulu entendre parler, avait été évoqué par elle. "Elle m'a téléphoné un jour pour me dire : 'J'ai cadeau pour toi'", raconte l'ami de France Gall.