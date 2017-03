publié le 08/03/2017 à 16:51

La nouvelle saison de Koh-Lanta approche à grand pas. Vendredi 10 mars, TF1 lance la 17ème saison de son célèbre jeu d'aventure à partir de 20h55 et les premières minutes du premier épisode ont été dévoilées. C'est sur un bateau de pêche au bord des côtes du Cambodge que les 18 nouveaux aventuriers ont fait connaissance avant de se jeter à l'eau pour parcourir les quelques 300 mètres qui les séparent de la plage. Une étape bien connue des fidèles de Koh-Lanta.



Pour cette nouvelle édition, le jeu démarre sur les chapeaux de roues. Dès les premiers instants, les aventuriers doivent se surpasser pour arriver avant leurs concurrents sur la plage et ainsi espérer de récupérer les deux colliers d'immunité déjà mis à leur disposition. Pour cette première épreuve, les premiers arrivés seront les premiers servis.

Au regard des portraits diffusés dans ce premier extrait, on fait la rencontre de candidats extrêmement déterminés et prêts à tout pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Si certains commencent déjà à lier une complicité, d'autres sont déjà ancrés dans des stratégies alors même qu'ils n'ont pas encore quitté le navire. En tout cas, ces premières minutes promettent une aventure riche en nouveautés. On sait déjà que, pour cette nouvelle édition, les aventuriers ne seront pas répartis en deux mais trois équipes : les jaunes, les rouges et désormais... les bleus.