publié le 10/03/2017 à 16:21

Pour son grand retour, Koh-Lanta innove. Les habitués du célèbre jeu d'aventures de TF1 vont avoir besoin d'un temps d'adaptation pour intégrer la nouveauté de cette 20ème édition : ce ne sont pas deux mais bien trois équipes qui vont s'affronter au Cambodge.



Exit le traditionnel duel Jaune/Rouge que l'on connait depuis l'arrivée du programme en 2001, faites place à l'équipe des Bleus. "Une première dans toute l'histoire de Koh-Lanta", souligne Denis Brogniart, le présentateur emblématique du jeu d'aventures, sur MyTF1. Une nouveauté que la production - Adventure Line Production - s'est bien passée de divulguer aux aventuriers avant leur arrivée. Ce n'est que lorsqu'ils vont piocher leur dossard - jaune, rouge ou bleu - qu'ils en prendront connaissance et certains risquent d'être déboussolés.

Beaucoup plus de risques d'être éliminé

Divisés en trois équipes, les candidats ne seront pas pour autant plus nombreux, bien au contraire, et c'est là toute la difficulté. De huit à dix aventuriers par équipe, ils ne seront plus que six : trois hommes et trois femmes. Dès lors, le jeu des éliminations sera nettement plus dangereux : les aventuriers auront une chance sur six d'être éliminés à l'issu du fameux Conseil.

Cette nouveauté va entraîner une nouvelle dynamique dans le jeu et par conséquent, la mise en place de nouvelles stratégies. "Forcément les tractations et les alliances démarrent plus vite, a expliqué Denis Brogniart au Parisien. Et dès le premier épisode, croyez-moi vous n'allez pas être déçus avec l'équipe qui va perdre l'épreuve d'immunité. Il va y avoir des tractations en tout sens pour éviter absolument d'être le premier éliminé".