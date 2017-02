publié le 14/02/2017 à 19:43

Koh-Lanta est de retour. La nouvelle saison du jeu d'aventure de TF1 aura lieu cette fois au Cambodge. Une 17 ème édition qui tentera de renouveler l'émission, qui dure tout de même depuis 2001. Au programme, de nouveaux candidats bien-sûr, mais également de nouvelle règles. Cette année et pour la première fois, ce ne sont pas deux mais trois tribus qui s'affronteront lors des épreuves de survie. Les bleus devront faire face aux traditionnelles équipes rouge et jaune. L'émission présentée par Denis Brogniart revient sur TF1 dès le 10 mars 2017, à 20h55.



La précédente édition, L'île au trésor, s'était achevée le 9 décembre dernier. À peine la victoire de Benoît fêtée, de nouveaux aventuriers se lanceront à l'assaut de cette nouvelle saison, et tenteront de décrocher le titre de meilleur aventurier. Autre nouveauté de cette 20ème édition, l'arrivée aux commandes de la société de production de l'émission ALP (Koh-Lanta, Fort Boyard), d'Alexia Laroche-Joubert, ancienne directrice de la Star Academy.

De nouvelles épreuves pour apporter du piment à l'aventure

Ils seront 18 à s'affronter pour remporter l'aventure. Une édition qui ne ressemblera pas aux autres, comme l'explique son présentateur, Denis Brogniart. "Cette saison, j’ai été impressionné par les compétences de survie des uns et les aptitudes physiques des autres dans les épreuves", raconte-t-il. Et d'ajouter "De nouvelles épreuves et l’intégration d’une troisième équipe sont également venues apporter du piment à la compétition et surprendre les aventuriers !".