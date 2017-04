publié le 14/04/2017 à 20:09

Ce vendredi 14 avril, on signale la fin de la saison 5 de Caïn, et le début de la saison 14 de NCIS sur M6. Deux séries qui font la loi, et donc qui continueront sûrement encore longtemps, c'est la loi des séries. Sur France 2 seront donc diffusés les deux derniers épisodes de la saison 5 de la série policière Caïn. M6 propose à l'inverse un épisode inédit de NCIS : enquêtes spéciales, baptisé à juste titre Une nouvelle ère, qui inaugure donc la 14ème saison de la série policière américaine.



Autre temps fort du week-end, samedi 15 avril, avec d'abord The Voice, sur TF1. La plus forte audience du samedi, toutes chaînes confondues, avec un phénomène apparu lors du dernier prime, Valentin, 24 ans, qui a cloué sur place le jury et le public. Le buzz a été tel que Marianne James, pourtant très occupée entre les castings de Prodiges, son spectacle et la préparation de l'Eurovison, qu'elle va co-animer avec Amir et Stéphane Bern, y est allé de son éloge. Pourtant, seul Florent Pagny s'est retourné, les autres étaient littéralement anesthésiés.

Le deuxième en audiences, c'est désormais régulièrement la fiction de France 3, la série Meurtres. Ce samedi 15 avril, l'épisode baptisé Meurtres à Grasse rassemble Lorie, absolument charmante, et l'immense comédienne qu'est Annie Gregorio, cette Toulousaine que le téléspectateur adore en parfaite en commissaire bougon.